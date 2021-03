Stiri pe aceeasi tema

- Pentru ca inregistreaza o rata a incidenței cumulate pe cazuistica noului coronavirus de peste 4 la mia de locuitori, comunele Hemeiuș cu 6.27 și Magura, cu 6.15 intra sub incidența noilor prevederi privind restricțiile de limitare a circulației. Astfel, locuitorii din aceste doua comune nu mai au voie…

- La sfarsitul saptamanii trecute, toata sau aproape toata suflarea romaneasca l-a sarbatorit pe Constantin Brancusi, de la carei nastere s-au implinit 145 de ani. S-au gasit si idioti care au ales sa arunce cu noroi, am identificat si indivizi care au scos in evidenta doar pacatele omenesti ale marelui…

- Se repara drumurile publice. Urmeaza investițiile! Este anunțul facut de viceprimarul Bacaului, Liviu Miroșeanu, care a declarat ca, de la inceputul anului, s-au adunat deja peste 200 de probleme privitoare la starea drumurilor din Bacau. „Este nevoie de investiții in drumurile publice din municipiul…

- Uniunea Artiștilor Plastic Bacau anunța deschiderea expoziției personale, intitulata PREZENȚE ALTERNATIVE, a artistului Gheorghe Coman, membru UAPR București, care va avea loc vineri, 19 februarie 2021, de la ora 17.00, la Galeriile Frunzetti – Sala Noua, parter, din Bacau, str. Nicolae Balcescu nr.12.…

- La data de 28 ianuarie a.c., politistii au retinut pentru 24 de ore un tanar de 25 ani, din comuna Cleja, fiind banuit de comiterea infractiunii de furt calificat. In fapt, in dupa-amiaza zilei de 24 ianuarie a.c., in jurul orei 17.00, tanarul in cauza ar fi patruns, prin efractie, respectiv prin fortarea…

- Asociația bacauana „Lumina” implementeaza in aceasta perioada, pana la sfarșitul lunii iunie 2021, proiectul „Terapie ocupaționala pentru copii cu boli incurabile”, finanțat de TELUS Internațional. Copiii și tinerii dignosticați cu afecțiuni limitatoare de viața sau amenințatoare de viața internați…

- Marți, zeci de antrenori și sportivi ai CSM Bacau s-au intalnit cu primarul Bacaului, Lucian Stanciu Viziteu, la Centrul de Afaceri și Expoziții. O intalnire pe care oamenii de sport ai clubului tutelat de Consiliul Local Bacau și-o doreau de mai multa vreme și care, stabilita inițial in decembrie,…

- Pentru realizarea unor lucrari specifice la sistemul de distribuție, compania Delgaz Grid este nevoita sa sisteze temporar alimentarea cu gaze naturale luni, 11 ianuarie a.c., incepand cu ora 09,00, pentru unii consumatori de pe strazile: Calea Romanului, Bulevardul Unirii, Plaiului, Muncii, Ulmilor,…