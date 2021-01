Stiri pe aceeasi tema

- Acer anunța astazi o serie de noi dispozitive Chromebook de 11 inci pentru segmentul educațional, cu funcții destinate sa faciliteze digitalizarea școlilor: standardele militare de durabilitate permit parinților sa aiba incredere ca dispozitivele sunt fiabile, inscrierea Zero-touch faciliteaza administrarea…

- Elevii din invatamantul preuniversitar reincep cursurile Elevii din învatamântul universitare vin, de luni, la cursuri care se vor desfașura tot online, dupa vacanța de iarna. Ministerul Educației va decide pâna la sfârșitul lunii daca în semestrul…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a transmis o noua hotiarare cu privire la activitatea didactica. Elevii vor continua sa faca orele in regim online pana pe data de 7 februarie inclusiv, avand in vedere incidențele de COVID-19. Printre prevederile din aceasta hotarare menționam propunerea…

- Consiliul Național al Elevilor cere oficial Ministerului Educației sa descentralizeze decizia privind deschiderea școlilor, in funcție de rata incidenței de COVID-19 la nivel local. Solicitarea vine in contextul in care noul Guvern nu a anunțat clar nici pana acum care este modalitatea in care elevii…

- Asociația Naționala a Elevilor – Discipulus iși manifesta ingrijorarea și protestul fața de modul in care anumite cadre didactice din invațamantul preuniversitar au predat și s-au comportat in perioada invațamantului online, potrivit unui manifest postat pe pagina de interenet. Asociația Discipulus…

- Elevii din invațamantul preuniversitar de stat din Lugoj vor primi burse municipale, incepand cu semestrul II al anului școlar 2020-2021. Noua conducere a Primariei Lugoj a inițiat un proiect de hotarare privind aprobarea cuantumului burselor ce vor fi acordate din bugetul local. Conform…

- Elevii, părinții și dascălii au nevoie de susținere și programe suport pentru a face față haosului generalizat din educație, creat de pandemie și dublat de măsuri incerte, incoerente și agresive, luate de Guvernul Orban, care a amplificat haosul din intrega societate romaneasca. PSD a pus…

- Ziarul Unirea Peste 600 de tablete și 100 de dispozitive IT pentru elevii și cadrele didactice a Liceului Teoretic Teiuș. Proiect european de peste 1.600.000 de lei Primaria orașului Teiuș, a depus un proiect european, avand ca obiect „Asigurarea accesului elevilor Liceului Teoretic Teiuș la procesul…