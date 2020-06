Stiri pe aceeasi tema

- Șapte persoane din New Mexico care au baut dezinfectant cu maini s-au intoxicat cu metanol. Trei dintre acestea au murit, trei se afla in stare grava, iar una și-a pierdut vederea permanent, relateaza CNN.

- Romania ajunge la 961 de persoane infectate cu Covid-19 care au decedat, conform Institutului Național de Sanatate Publica. In aceasta seara au fost anuntate alte noua decese. A murit un barbat de 74 ani, din județul Neamț, confirmat cu Covid in 7 mai. A murit in 8 mai, suferind de boala renala cronica.…

- Ziarul Unirea Bilanțul DECESELOR a ajuns la 929: Alte 3 persoane au murit din cauza infecției cu coronavirus Alte 3 decese au fost confirmate de Grupul de Comunicare Strategica, astazi, ducand bilanțul morților la nivel național la 929 Deces 927 Femeie, 68 ani, județ Argeș. Data confirmare: 02.05.2020.…

- Grupul de Comunicare Strategica a anuntat noi decese provocate de coronavirus.Deces 899Femeie, 84 ani, judet Suceava.Data confirmarii: 30.04.2020.Data deces:01.05.2020Beneficiar Camin de batraniDeces 900Femeie, 61 ani, judet Suceava.Data confirmarii:17.04.2020Data deces: 01.05.2020Comorbiditati: astm…

- Inca 3 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania Foto: Ministerul Afacerilor Interne. Înca trei persoane infectate cu noul coronavirus au murit în România, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungând la 891, informeaza vineri Grupul de Comunicare…

- Zece persoane din județul Iași au murit dupa ce au baut alcool sanitar contrafacut. Noua dintre acestea au fost gasite decedate, iar una a murit la spital. Citește și: Zece oameni au murit dupa ce au baut spirt contrafacut. Ce spune avocatul firmei care a comercializat alcoolul Trebuie…

- Alte 11 persoane infectate cu noul coronavirus au murit in Romania Foto: Ministerul Afacerilor Interne. Alte 11 persoane infectate cu noul coronavirus au murit în România, numarul celor decedati din aceasta cauza ajungând la 801, informeaza, luni, Grupul de Comunicare Strategica.…

- Centrul pentru ingrijire persoane varstnice ”Sfantul Ilie” din Galati va fi preluat de Directia Generala pentru Asistenta Sociala si Protectia Copilului din subordinea Consiliului Judetean Galati. In acest centru, 2 batrani au murit, iar alti 32 de varstnici si angajati au fost confirmati cu coronavirus,…