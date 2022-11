Stiri pe aceeasi tema

- Christina Applegate, cunoscuta in special pentru rolul Kelly interpretat in serialul Familia Bundy, a aparut pentru prima oara in public, de cand a fost diagnosticata cu teribila boala scleroza in placi, in 2021. Ea si-a acceptat steaua pe Walk of Fame de la Hollywood si a fost insotita de actori celebri…

- Christina Applegate, cunoscuta in special pentru rolul Kelly interpretat in serialul Familia Bundy, a aparut pentru prima oara in public, de cand a fost diagnosticata cu teribila boala scleroza in placi, in 2021. Ea și-a acceptat steaua pe Walk of Fame de la Hollywood și a fost insoțita de actori celebri…

- Christina Applegate a ținut un discurs emoționant, cu ochii in lacrimi, la ceremonia in cadrul careia i-a fost acordata o stea pe Hollywood Walk of Fame. Evenimentul a avut loc la un an de cand celebra actrița din Familia Bundy a dezvaluit ca sufera de scleroza multipla.

- Christina Applegate, cunoscuta din serialul Familia Bundy și mai nou apreciata pentru prestația ei din Dead to Me , a primit o stea pe celebrul bulevard de la Hollywood Walk of Fame . Onoarea a primit-o la scurt timp dupa ce a anunțat ca a fost diagnosticata cu scleroza multipla.

- Cum arata Christina Applegate dupa ce a recunoscut ca are scleroza multipla Christina Applegate a dezvaluit ca s-a ingrașat 18 kilograme și nu poate merge fara baston, informeaza Page Six . Asta dupa ce a fost diagnosticata cu scleroza multipla anul trecut. O boala autoimuna care afecteaza in timp creierul,…

- Christina Apllegate a fost diagnosticata cu scleroza multipla anul trecut, in august, cand filma ultimul sezon din Dead To Me. Producția a fost amanata cu cinci luni pentru ca actrița sa urmeze un tratament, insa dupa ce a revenit nu i-a fost deloc ușor.

- Kelly din Familia Bundy merge in baston. De ce boala sufera Christina Applegate, cunoscuta drept Kelly din Familia Bundy , avea doar 37 de ani in 2008, atunci cand a fost prima oara diagnosticata cu cancer mamar. Tot atunci a aflat ca are gena BRCA – cunoscuta drept „gena cancerului de san”. A fost…

- Intr-o perioada in care soldații ruși comit furturi din magazine sau jefuiesc locuințele oamenilor dupa mancare, lenjerie și vase de toaleta, președintele lor, Vladimir Putin, s-a imbracat intr-o jacheta in valoare de aproximativ jumatate de milion de ruble. Cu ea a aparut liderul de la Kremlin in fața…