- Un roman a reușit sa provoace o surpriza de proporții cumparand cu 775.000 de euro o coliba darapanata de doar 12 metri patrați in Austria, situata pe malul lacului Wolfgangsee, din nord-estul regiunii Salzburg, scrie digi24.ro .

- Cel mai cautat barbat din Austria este un... roman care a evadat acum trei zile de sub escorta gardienilor in timp ce era transportat la spital pentru ingrijiri medicale. Potrivit presei austriece, tanarul de 27 de ani si-a organizat fuga in cele mai mici detalii.

- Un roman care era dat in urmarire in Austria fiind acuzat ca a comis 58 de furturi, a fost prins la Cisnadie, in județul Sibiu, scrie dcnews . Barbatul a fost prins de polițiști in Cisnadie, orașul sau natal. El era dat in urmarire generala, fiind acuzat ca a comis 58 de furturi in Austria, cu un prejudiciu…

- Romania a importat masti faciale in valoare de 272 milioane de euro in primul semestru al acestui an, situandu-se pe locul 10 in UE, arata datele publicate marti de Eurostat și consultate de Agerpres. Țara noastra este devansata doar de Austria, Belgia, Cehia, Franta, Germania, Italia, Olanda, Polonia…

- Autoritatile din Austria au scos la iveala un caz socant de pedofilie, in care a fost implicat un roman. Este vorba despre un barbat de 49 de ani, de loc din judetul Maramures care a abuzat o copila de 12 ani, o lunga perioada de timp. Magistratii tribunalului din Viena au decis sa il condamne […] Source

- Un șofer roman de 45 de ani a provocat un accident rutier in Austria pentru ca a stranutat la volan. S-a intamplat chiar in momentul in care traversa un pod, a pierdut controlul asupra direcției de mers și s-a rasturnat cu tot cu camion in albia unui parau.