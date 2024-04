Stiri pe aceeasi tema

- Gabriela Ruse a fost invinsa de Caroline Garcia, a doua favorita, cu 6-3, 6-4, vineri, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 232.244 de euro. Ruse (26 ani, 162 WTA), venita din calificari, s-a inclinat dupa o ora si 29 de minute. Frantuzoaica a…

- Gabriela Ruse s-a calificat, joi, in sferturile de finala ale turneului WTA 250 de la Rouen (Franta), dotat cu premii totale de 232.244 de euro, dupa ce a dispus de Clara Burel cu 6-0, 2-6, 6-3. Ruse (26 ani, 162 WTA), venita din calificari, a obtinut victoria dupa aproape doua ore (1 h 56 min) in fata…

- Perechea romano-franceza Victor Cornea/Theo Arribage s-a calificat, miercuri, in sferturile de finala ale probei de dublu din cadrul turneului de tenis ATP 250 de la Munchen (Germania), dotat cu premii totale de 579.320 de euro, dupa 6-3, 6-2 cu brazilienii Marcelo Demoliner/Marcelo Melo. Cornea si…

- Perechea romano-franceza Victor Cornea/Theo Arribage a cucerit titlul in proba de dublu a turneului challenger de la Murcia (Spania), dotat cu premii totale de 74.825 de euro. Romanul, alaturi de colegul sau au dispus de indienii Arjun Kadhe/Jeevan Nedunchezhiyan, cu 7-5, 6-1, in finala desfasurata…

- A fost haos miercuri in mai multe aeroporturi din Germania, dupa ce numeroși angajați de la sol ai companiei aeriene Lufthansa au intrat in greva. Sute de zboruri au fost anulate și aproximativ o suta de mii de oameni au fost nevoiți sa iși reprogrameze calatoriile. Aproape 90 la suta dintre zborurile…

- Ministerul Afacerilor Externe a emis marți o atentionare de calatorie pentru Germania, unde de miercuri pana joi este programata o greva in transportul aerian.MAE informeaza cetațenii romani care se afla, tranziteaza sau intenționeaza sa calatoreasca in Germania ca, incepand de miercuri, ora 4.00,…

- Personalul de la sol din cadrul companiei aeriene germane Lufthansa va intra in greva miercuri, a anuntat luni sindicatul Verdi, o noua etapa intr-un conflict salarial care afecteaza intregul sector al transporturilor din Germania, informeaza Reuters.Sindicatul Verdi a lansat un apel la greva incepand…