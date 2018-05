Diete cu cireşe! Este scumpă, dar topeşte kilogramele în plus, în doar trei zile Numai 100 de grame de cirese contin 55 de calorii si, mai mult de atat, au un continut bogat de fibre ce ajuta la curatarea organismului, gratie efectului diuretic. Ba mai mult, la pierderea in greutate, intrucat ajuta la reducerea retentiei de lichde. Micul dejun este cea mai importanta masa a zile, motiv pentru care nutritionistii recomanda nu sariti peste ea, indiferent de cat de grabiti sunteti. In cazul in care nu obisnuiti sa mancati de dimineata, medicii recomanda sa va faceti un obicei in a servi micul dejun, mai ales daca doriti sa scapati de kilogramele in plus. Asadar,… Citeste articolul mai departe pe rtv.net…

