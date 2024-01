Stiri pe aceeasi tema

- Coloane de autoturisme s-au format, sambata, in mai multe puncte de trecere a frontierei de pe granita cu Ungaria, multi dintre romanii din diaspora care au petrecut in tara sarbatorile de sfarsit de an plecand catre tari din Europa de Vest. Cel mai aglomerat este la punctele de trecere a frontierei…

- In data de 02.12.2023, prin punctele de froshy;ntiera de la nivelul intregii tari au efectuat formalitatile de control atat pe sensul de intrare, cat si pe cel de iesire aproximativ 200.000 de persoane, cetateni romani si straini, si aproximativ 55.000 de mijloace de transport.Pe sensul de intrare in…

- Toate punctele de trecere a frontierei cu Ungaria sunt aglomerate, joi dupa-amiaza, in niciunul dintre acestea timpul de asteptare nefiind mai mic de jumatate de ora pentru cei care ies din tara cu autoturismul. Coloane de autoturisme s-au format si la iesirea catre Bulgaria prin vama Giurgiu. Pe granita…

- Punctele de Trecere a Frontierei din vestul tarii sunt aglomerate, joi dimineata, pe sensul de iesire din tara spre Ungaria. Cel mai mult se asteapta la punctul de trecere a frontierei Nadlac II in judetul Arad - 90 de minute si la Bors II in judetul Bihor - 110 minute, potrivit aplicatiei Trafic Online…

- Politistii de frontiera de la Nadlac II și Turnu au depistat, ascunși in trei automarfare, respectiv pe jos, 82 cetateni din diverse state care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Ungaria.