Stiri pe aceeasi tema

- Mediul urban conduce plutonul Peste 4 milioane de romani au votat pana la ora 13.00 in turul secund al alegerilor prezidențiale, (22,07%) potrivit BEC. Participarea e mai mare decat in primul tur, cand la ora 13.00 votasera 20,68% dintre alegatori. Date despre vot : Total alegatori: 4.021.634 Votanți…

- Date despre vot la ora 13.00: Total alegatori: 4.021.634 Votanți în mediul urban: 2.363.058 Votanți în mediul rural: 1.658.576 Votanți cu urna mobila: 22.519 Județe fruntașe (ca procent din numarul de alegatori de pe listele din județ): Ilfov (28,03%),…

- Prezența la vot in turul doi la alegerile prezidențiale la ora 11 a fost de 11,39%, mai mare decat cea inregistrata la aceeași ora in turul 1 (cand fusese de 11,08%), informeaza g4media.ro. Ritmul de vot a crescut azi dupa primele ore, cand prezența se situa sub cea de la primul tur. De asemenea, prezența…

- (Foto: Ministerul Afacerilor Externe) La ora 10:00, prezența la vot a crescut la 6.87% și a atins cifra din primul tur, dupa ce in primele doua ore ale dimineții prezența era sub ceea ce se inregistrase pe 10 noiembrie. Județul Constanța se afla pe locul 4 in topul județelor cu cea mai mare prezența…

- In Romania s-a depasit pragul de 1 milion de votanti, iar in strainatate sunt aproape 400.000 de voturi exprimate. Cea mai mare prezenta la vot, la ora 09.30 se consemneaza in judetele Teleorman (6,79 -), Ilfov (6,58 -), Olt (6,53 -), Constanta (6,51-) si Tulcea (6,32-), iar cea mai mica in judetele…

- Romanii din Diaspora voteaza sambata pentru a doua zi la turul II al alegerilor prezidențiale. Prezența la vot este mai mare fața de turul I, iar daca trendul se menține, vom avea un record al prezenței Diasporei la vot. Sambata, la ora 18:24, s-a atins pragul de 300.000 de romani care și-au exprimat…

- Prezenta la urne a depasit pragul de 41% Foto: Cristiana Sabau. Peste 8 milioane de alegatori au votat, pâna la aceasta ora, în primul tur al alegerilor prezidentiale. În tara, prezenta la urne a depasit pragul de 41%. Judetele fruntase sunt în continuare: Ilfov,…

- Ora 13:00 Peste 3,3 milioane de romani au votat la alegerile prezidențiale pana la ora 13:00, la care se mai adauga alți 400.000 din Diaspora. Prezența la vot in Romania a fost de 20,68% la ora 13:00. In Constanța, pana la aceeași ora, au votat aproximativ 150.000 de oameni (23,99%). Pana la aceasta…