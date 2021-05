Stiri pe aceeasi tema

- Diana Șoșoaca a avut o reacție dura privind cazul lui Luis Lazarus. Cunoscutul om de televiziune a ajuns joi la Spitalul Universitar din București, dupa ce s-a simțit rau și ar fi fost confirmat cu covid-19. Diana Șoșoaca, reacție categorica dupa ce Luis Lazarus a ajuns in spital Diana Șoșoaca spune…

- Realizator TV Luis Lazarus reactioneaza la informatiile aparute in presa cu privire la starea sa de sanatate. Aflat pe un pat de spital, cu un test pozitiv si un test negativ primite in aceeasi zi, Lazarus ii ameninta pe jurnalistii care au scris ca ar fi in stare grava. Informatia referitoare…

- "Luis Lazarus nu are COVID! Le-ar placea astora sa aiba! Are pneumonie! 5 teste negative COVID si ei tot covidat il considera. Deocamdata este mai bine sa nu vorbeasca! Ia uite ce rezultate se primesc in spital la interval de 2 ore. Noaptea mintii! M-a rugat sa va transmit aceste date" a scris Diana…

- Spitalul Universitar joi, dupa ce a fost confirmat pozitiv cu virusul SARS-COV-2, in urma unui test PCR, potrivit click.ro O sursa apropiata familiei, dar și senatoarea Diana Șoșoaca au confirmat pentru romaniatv.net ca Luis Lazarus a avut simptome de raceala, iar miercuri seara se simtea bine. Ulterior,…

- Diana Șoșoaca, 45 de ani, fosta senatoare AUR, a declarat miercuri, 10 martie, ca nu e interesata de inscrierea in PSD și i-a transmis liderului formațiunii, Marcel Ciolacu, ca „trebuie sa scape de baronii locali și sa-și recunoasca vina susținerii unui guvern PNL”, informeaza Digi24 . Președintele…

- Surse politice apropiate de subiect, citate de Antena3.ro, susțin ca Diana Șoșoaca ar negocia cu PNȚCD. Diana Șoșoaca s-a implicat de curand in rezolvarea problemei minerilor din Valea Jiului, alaturi de europarlamentarul PNȚCD Cristian Terhes. Fapt care a facut ca mai multe sa susțina ca Diana Șoșoaca…

- Recent exclusa din AUR, senatoarea a recunoscut ca i s-a oferit șefia unui partid. „Asta nu inseamna ca am altceva. Mi-a oferit posibilitatea sa ma inscriu in Partidul Neamului Romanesc. Mi s-a sugerat ca ar trebui sa fiu președintele Partidului Neamul Romanesc. Eu inca nu sunt in PNR, nu știu daca…

- Liderul AUR pare dispus la o impacare cu senatoarea exclusa recent din AUR. Are insa cateva condiții. Nu e zi, nu e ora aproape fara un schimb de replici intre senatoarea Diana Șoșoaca și reprezentanții AUR, dupa excluderea acesteia de saptamana trecuta din partid. Marți seara, la Antena 3 , George…