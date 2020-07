Stiri pe aceeasi tema

- Un barbat care a provocat distrugeri mai multor masini parcate pe o strada din Sectorul 4, iar apoi a devenit agresiv si a lovit un politist a fost imobilizat si dus la audieri, ulterior fiind internat intr-o unitate medicala. Politistii fac cercetari pentru ultraj in acest caz.

- Moarte cu multe semne de intrebare, in Centrul Vechi al Capitalei. Un barbat care facea scandal la o terasa și chiar a distrus mobilierul de acolo a decedat la scurt timp dupa ce a fost incatușat de polițiști. Este vorba despre un om al strazii, care se afla... The post Caz șocant, in Centrul Vechi…

- Politia Capitalei a fost sesizata prin apel 112, vineri, la ora 15,40, cu privire la faptul ca un barbat a fost agresat si impuscat pe o strada din sectorul 1. „La fata locului au sosit politistii Sectiei 5, iar din primele date a reiesit faptul ca un barbat a fost agresat si impuscat cu un […] Source

- Un barbat a fost impușcat vineri dupa-amiaza pe o strada din București. Conform Poliției Capitalei, barbatul primește ingrijiri medicale.Poliția Capitalei a fost sesizata prin ca un barbat a fost impușcat și agresat pe o strada din sectorul 1. Citește și: Dialog spumos intre avocata…

- Duminica, 7 iunie 2020, polițiștii Secției 1 Poliție Rurala Galda de Jos au fost sesizați, prin 112, de catre o femeie de 63 de ani, din localitatea Lupseni, cu privire la faptul ca fiul ei, un barbat de 44 de ani, a amenințat-o cu acte de violența, iar pe tatal lui l-a lovit. In urma interpretarii…

- Un barbat care a amenințat pe internet polițiștii de la secția 24 din București a fost reținut duminica, a anunțat Poliția Capitalei. Acesta va fi prezentat instanței cu propunere de arestare preventiva.Potrivit unui comunicat al Poliției Capitalei, polițiștii s-au sesizat cu privire la savarșirea…