DGA. Arestat pentru dare de mită și trafic de migranți Un agent de poliție de frontiera a sesizat, vineri, 5 ianuarie, ca o persoana, in varsta de 43 de ani, cu domiciliul in județul Mureș, i-ar fi oferit o suma de bani, cu titlu de mita, pentru ca acesta sa permita ieșirea din țara a patru cetațeni din Bangladesh, care nu aveau documente de calatorie. […] Citeste articolul mai departe pe jurnaluldearges.ro…

- La nivelul Directiei Generale Anticoruptie ndash; Serviciul Judetean Anticoruptie Timis s a inregistrat denuntul formulat, in data de 05.01.2024, de un agent de politie de frontiera, prin care acesta a sesizat faptul ca o persoana, in varsta de 43 de ani, cu domiciliul in judetul Mures, i ar fi oferit…

- Un barbat a fost plasat in arest la domiciliu pentru 30 de zile, dupa ce a incercat sa mituiasca un polițist de frontiera din Timiș. Individul, care transporta 4 migranți din Bangladesh, a crezut ca omul legii va inchide ochii și il va lasa sa treaca, scrie Opinia Timișoarei. Nu s-a intamplat așa, drept…

- Politistii au facut, in ultimele doua saptamani, 185 de perchezitii pentru anihilarea unor grupari specializate in trafic de persoane si de migranti si trafic de droguri. In urma acestor actiuni 35 de persoane au fost arestate preventiv, potrivit news.ro.“In perioada 8 – 21 decembrie, politistii din…

- Barbat din Alba Iulia, cu mandat de executare pentru complicitate la trafic de migranți, prins de polițiști. A fost depus la Penitenciarul Aiud Barbat din Alba Iulia, cu mandat de executare pentru complicitate la trafic de migranți, prins de polițiști. A fost depus la Penitenciarul Aiud La data de 14…

- Trei persoane au fost retinute de procurorii DIICOT Cluj pentru trafic de droguri, doi dintre retinuti fiind acuzati ca au vandut, in mod repetat, astfel de substante catre consumatori de pe raza judetelor Cluj, Mures si Suceava. ”La data de 10.11.2023, procurorii Directiei de Investigare a Infractiunilor…

- Trei TIR-uri in care se aflau migranti din Pakistan, Sri Lanka, Etiopia si Bangladesh au fost depistate de politistii de frontiera aradeni, vineri dimineata, inainte sa iasa din tara, soferii fiind cercetati penal, potrivit Agerpres.In timp ce in Vama Nadlac II era verificat unul dintre automarfare,…

- O soferita de 36 de ani, cetatean roman, este cercetata in stare de arest preventiv pentru trafic de migranti, dupa ce a fost prinsa ca transporta intr-un autoturism 10 cetateni nepalezi, spre frontiera cu Serbia, in zona Teremia Mare, cu intentia ca acestia sa treaca granita.Judecatorul de drepturi…

- Politistii de frontiera din cadrul Sectorului Politiei de Frontiera Lunga – judetul Timiș au depistat 18 cetateni din Bangladesh, Pakistan și Nepal, toți intrați legal pe teritoriul Romaniei, care au incercat sa treaca ilegal frontiera in Serbia, la adapostul intunericului. In data de 16 octombrie 2023,…