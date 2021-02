Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul de Interne, Lucian Bode, susține ca este determinat sa se implice total in stoparea defrișarilor ilegale. El susține ca programul SUMAL, implementat recent, reprezinta un pas foarte mare in lupta cu mafia lemnului. De asemenea, ministrul face un apel catre romani, ca atunci cand observa…

- Vacanta cu peripetii pentru aproape o suta de turisti romani. Sunt blocati de ore bune pe Aeroportul Cancun din Mexic. Li s-au luat telefoanele, pasapoartele si cardurile. Situatia nu este noua.

- Cultura cerealelor paioase ocupa un loc important in ansamblul culturilor agricole autohtone: i se aloca anual 2,5 milioane de hectare. Importanta unor culturi sanatoase si suficient de productive pentru a genera profit nu mai trebuie argumentata.

- Potrivit datelor puse la dispoziția CNCAV de catre Institutul Național de Sanatate Publica, prin aplicația Registrul Electronic Național al Vaccinarilor (RENV), care ține evidența vaccinarilor,...

- Un roman din doi nu crede ca banii cash contribuie la raspandirea coronavirusului. Totuși, conform unui studiu al Reveal Marketing Research, mai mult de jumatate dintre romani (55%) sunt de parere ca in urmatorul an vor fi folosiți din ce in ce mai puțini bani cash. “1 din 2 romani crede ca banii cash…

- Maria Mester, prezentata de presa britanica drept creierul operatiunii, si fiul ei, Emil Bogdan Savastru, alaturi de receptionerul Alexandru Stan si profesorul Sorin Marcovici au stat in arest timp de sase luni, pe nedrept.

- Vedem in mass-media știri despre urși care vin iarna in orașele de munte pentru a cauta mancare in coșurile de gunoi. Ne speriem și ii consideram rai pentru ca ne este frica de ei, uitand ca s...