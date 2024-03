Stiri pe aceeasi tema

- Pe 23 ianuarie 2024, s-au implinit doua luni de cand Rona Hartner a murit. Sora ei, Rinda, iși revine cu greu din șocul pierderii artistei, dar gandul ca regretata cantareața este intr-un loc mai bun ii aduce puțina liniște. Rinda Hartner nu a renunțat la un obiect pe care vedeta il purta mereu.

- Anul trecut, dupa o lupta cu o boala grava, pe 23 noiembrie Rona Hartner inceta din viața, departe de casa, in Franța. Sora regretatei actrițe, Rinda Hartner era cea care dadea vestea tragiecei dispariții. In urma actriței a ramas multa durere in sanul familiei. Au trecut deja doua luni de la moartea…

- La sfarșitul lunii noiembrie 2023, comunitatea artistica din Romania a fost zguduita de vestea trista a decesului Ronei Hartner, actrița, compozitoare și cantareața remarcabila, care a pierdut lupta cu o boala nemiloasa. Rona Hartner, o prezența inconfundabila și indragita pe scena artistica, a lasat…

- Sumayla, fiica Ronei Hartner, a implinit pe 5 ianuarie, 16 ani, iar acum, are de luat o decizie importanta dupa dispariția mamei sale. Ea trebuie sa hotarasca daca va ramane in Franța, impreuna cu tatal ei, Rocco Sedano sau va pleca cu rudele mamei sale, pentru a incepe o noua viața tocmai in Canada.„Este…

- Sumayla, fiica regretatei artiste Rona Hartner, a implinit 16 ani, pe 5 ianuarie 2024. Apropiații familiei ne-au dezvaluit, exclusiv pentru Playtech Știri, ca adolescenta nu a avut puterea sa se serbeze, fiind inca in stare de șoc, dupa tragedie. Am aflat și cum și-a alinat dorul imens de celebra mama,…

- Rinda Hartner, sora regretatei Rona Hartner, a transmis un mesaj sfașietor in mediul online. Fanii au fost emoționați peste masura de postarea acesteia, la mai bine de o luna de la moartea artistei.

- Rona Hartner a fost inmormantata pe 1 decembrie, moment in care și-a facut apariția și Rocco Sedano, primul soț al artistei, pe care chiar ea il acuza in urma cu ceva vreme ca nu i-a fost alaturi in lupta cu boala. Barbatul ar fi venit pentru a-i fi sprijin fiicei pe care o are cu Rona. Acest lucru…