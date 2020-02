Stiri pe aceeasi tema

- Incident in stația de metrou Pacii, care a starnit panica intre calatori și cei care se aflau pe peroane. Un barbat in varsta de 45 de ani a incercat sa iși ia viața și s-a aruncat in fața metroului. El a fost scos de sub tren și transportat la Spitalul Universitar din Capitala, au declarat reprezentanții…

- Incident sambata seara in statia de metrou Pacii din Capitala. Un barbat in varsta de 40 de ani a cazut pe sinele trenului si a fost scos de pompieri de sub al treilea vagon. Starea victimei este grava, spun medicii care au fost nevoiti sa-i amputeze o mana.

- Trenurile de metrou vor circula conform graficelor pentru zilele de weekend si sarbatori legale in zilele de 25, 26, 27, 28, 29 decembrie si 1, 2 ianuarie 2020, informeaza Metrorex, potrivit Agerpres. Pe de alta parte, in zilele de 23, 24, 30 si 31 decembrie, precum si pe 3 si 4 ianuarie 2020, trenurile…

- Trenurile de metrou vor circula, de Revelion, la un interval de 10 minute, intre miezul noptii si ora 1.00, ulterior ele urmand sa circule la fiecare 20 de minute. Metrorex a anuntat ca, incepand de luni, trenurile vor circula conform unui program special de sarbatori.Citește și: Cozmin Gușa:…

- Circulația metroului din Capitala ar putea fi paralizata de la 1 ianuarie 2020, daca Metrorex nu va plati o datorie de peste 150 de milioane de lei pe care o are catre Alstom. Astfel, in doar doua saptamani, cei aproximativ un milion de oameni care folosesc zilnic metroul ar putea fi nevoiti sa foloseasca…

- Angajatii firmei franceze Alstom, care se ocupa de reparatiile de la metrou, ar putea intra in greva, nemultumiti de salariile si de conditiile de munca. Situatia este insa mai complexa de atat, in conditiile in care de la inceputul anului viitor va expira contractul de intretinere cu aceasta companie,…

- Ion Radoi, liderul sindicatului Unirea de la metrou, a declarat, in emisiunea ”Adriana Nedelea LA FIX”, ca garnitura de metrou care a deraiat in luna ianuarie a acestui an a ramas in aceeași poziție - suspendata deasupra terasamentului. Radoi a precizat ca accidentul a avut loc din cauza unui soft greșit…

- Un barbat a incercat sa se sinucida, miercuri, la statia de metrou Piata Unirii si s-a intins pe liniile trenului, insa a fost salvat la timp dupa ce angajatii Metrorex au oprit curentul, potrivit Mediafax .