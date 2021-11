Stiri pe aceeasi tema

- Dominic Fritz, candidatul USR -PLUS, a fost ales anul trecut primarul Timișoarei cu 49.191 de voturi (53,25%). Cele 27 de mandate de consilieri municipali sunt impartite intre Alianta USR PLUS - 13, PNL -9, PSD-PPU (sl) – 3 și Pro Romania -2. Timișoara a ramas la sfarșitul lunii octombrie…

- Se pare ca nu doar bucureștenii vor tremura de frig in casa in perioada urmatoare. Cel mai negru scenariu a devenit realitate pentru timișoreni. Furnizorul de agent termic al Timișoarei a intrat oficial in insolvența, a anunțat luni primarul Dominic Fritz. Decizia a fost luata, luni, de Consiliul de…

- „Stiu ca problema termoficarii si caldurii in Timisoara a fost mereu si este si in aceasta iarna o grija a timisorenilor, de aceea, este si pentru noi, ca administratie, important sa ne asigram ca avem apa calda si caldura, dar ne confruntam cu o criza. In aceasta dimineata, Consiliul de Administratie…

- Societatea de termoficare a Timișoarei intra oficial in insolvența, a decis Consiliul de Administrație al Colterm, luni dimineața. Anunțul a fost facut, luni, de primarul Dominic Fritz, care numește insolvența „un proces de reconstrucție a increderii”. Edilul spune ca urmeaza și o majorare a tarifelor.

- Conflictul de la varful administrației bacauane continua. Dupa ce a fost scos din mai multe comitete și comiții in care fusese introdus ca urmare a alegerii sale ca viceprimar, Cristian Ghingheș a fost eliminat, saptamana trecuta, si din Comisia Tehnica de Amenajare a Teritoriului și Urbanism, in urma…

- Dupa ce a votat inchiderea Timișoarei in primele valuri ale epidemiei, primarul Dominic Fritz a realizat ca devine, și din aceasta cauza, nepopular și s-a spalat pe maini de raspundere, retragandu-se din Comitetul pentru Situații de Urgența, care este abilitat de lege sa confirme pe plan local masurile…

- Inceperea noului an scolar a adus cu ea un nou schimb de replici in spatiul public intre fostul primar al Timisoarei, Nicolae Robu, si succesorul sau, Dominic Fritz. Primul afirma ca nu s-a investit niciun leu in scoli in acest an. In replica, Fritz anunta ca Primaria a alocat aproape 30 de milioane…

- Dominic Fritz, primarul Timișoarei, cere CJAS un control de fond, dupa ce numarul de concedii medicale ale funcționarilor Primariei Timișoara a crescut cu aproape 50% intr-un an. Recent, Fritz a impus o noua Organigrama in primarie, lucru care a starnit ample nemulțumiri in randul șefilor lasați…