Dezbaterea publică pentru drumul expres Piatra-Neamţ – Bacău, un proiect fără sursă de finanțare Ședinta publica de consultare pentru proiectul drumului expres Piatra Neamt – Bacau a avut parte la sediul Consiliului Județean Neamț și s-a bucurat de un “interes maxim” din partea publicului. Și ne referim nu neaparat la persoane particulare cat la asociațiile neguvernamentale locale care ar fi trebuit sa fie interesate, chiar la reprezentanții mediului de afaceri, care ar fi trebuit obligatoriu invitația. Pentru ca un anunț pe site-ul Consiliului Județean , renumit pentru modul criptic in care funcționeaza, nu este suficient pentru un obiectiv de interes vital pentru municipiul reședința de… Citeste articolul mai departe pe mesagerulneamt.ro…

Sursa articol si foto: mesagerulneamt.ro

