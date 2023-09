Dezastru: Sute de ferme scoase la vânzare. Cât costă o exploatație de 1.000 hectare Cateva sute de ferme cu suprafețe cuprinse intre 500 ha și 2000 de hectare au fost scoase la vanzare in ultimele luni, potrivit datelor din piața. Nici exploatațiile mai mici nu o duc mai bine, fiind inglodate in datorii și cu nicio perspectiva de supraviețuire. Schimbarile climatice, lipsa capitalizarii, razboiul din Ucraina și prețurile mici la cereale – produse, insa, foarte scump – sunt doar cateva dintre cauzele care i-au determinat pe mulți fermieri sa renunțe la afacere sau sa-și restructureze business-ul. Potrivit datelor vehiculate in piața, numai in ultimele patru luni au fost scoase… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Francisc Toba a murit marți, 15 august, la varsta de 70 de ani. Anunțul a fost facut pe Facebook-ul ex-politicianului, dar și de Oana Leonte, președinte al Organizației de Tineret al partidului „Alianța pentru Patrie”, din care Toba a facut parte in ultima perioada.Francisc Toba a avut doua…

- Furtuna violenta care s-a abatut ieri asupra judetului Galati a afectat zeci de hectare de culturi, iar echipe ale Directiei Agricole estimeaza acum pagubele produse. Cele mai mari pierderi le-au suferit legumicultorii din comuna Matca, dar si din alte localitati. Violenta furtunii, care a distrus solarii,…

- Piața imobiliara din Turda s-a molipsit de la explozia prețurilor din Cluj-Napoca. Așa ca, intanim și in Turda oferte de case cu peste 200.000 de euro .Unele dintre ele se preteaza ca pensiuni. Altele au diverse alte facilitați. Prima casa este una a carui preț de vanzare este anunțat la 238.000 de…

- Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Romane informeaza marți, 1 august, ca pe DN7 Ramnicu Valcea - Sibiu, in zona localitații Balota, județul Valcea s-a produs o coliziune intre un autoturism și un autotren.In urma accidentului, prin primele date, doua persoane au fost ranite.…

- Tensiuni intre Ucraina si Polonia: Un oficial polonez a atacat dur KievulAdministratia de la Kiev a anuntat, marti, convocarea ambasadorului Poloniei pentru a oferi clarificari in legatura cu declaratiile unui oficial de rang inalt de la Varsovia care a denuntat lipsa de recunostinta a oficialilor…

- Un tanar de 21 de ani se afla in stare foarte grava in Sectia de Anestezie Terapie Intensiva (ATI) a Spitalului Clinic Judetean de Urgenta (SCJU) Sibiu, dupa ce a sarit intr-o piscina si s-a accidentat, fiind adus cu o ambulanta in urma cu doua zile la spital, a declarat purtatorul de cuvant al SCJU…

- Festivalul Internațional George Enescu are onoarea sa aduca la Sibiu patru concerte de excepție, prezentand o pleiada de artiști de talie mondiala și lucrari muzicale remarcabile, intr-un regal al muzicii clasice. Biletele pentru cele patru reprezentații programate pentru ediția din acest an a consacratului…

- Asociatia Impreuna pentru Miroslava organizeaza a noua editie a Festivalului International al Familiei la Sah, competitie dedicata copiilor si parintilor, care va avea loc duminica, 11 iunie, incepand cu ora 14, in Palas Mall (zona Atrium). La editia din 2023 sunt asteptate familii/echipe din Romania,…