Un al treilea focar de gripa aviara a fost confirmat, luni seara, de catre ANSVSA la fermele de curcani de pe platforma Codlea, pana la acest moment fiind afectate efective de circa 200.000 de pasari. Autoritațile sanitar-veterinare au inceput acțiunile de sacrificare și ingropare a pasarilor, care vor dura cateva zile. In același timp, au fost notificate statele vecine cu privire la identificarea virusului gripei aviare in Romania. ASVSA a anunțat in data de 30 ianuarie ca a fost confirmat al doilea focar secundar de gripa aviara cu subtipul H5N1 la o alta ferma de curcani, Bravcod SRL – F5,…