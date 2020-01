Stiri pe aceeasi tema

- Sfarsit tragic pentru un tanar de 27 de ani din Alba. A murit in ultimele ore ale anului 2019 intr-un accident rutier pe un drum din Apuseni. Accidentul s-a produs marti seara, 31 decembrie 2019, in jurul orei 20.00 pe teritoriul comunei Ocolis, potrivit adevarul.ro. Tanarul conducea un autoturism de…

- Petrecerea de Anul Nou s-a terminat cu o tragedie pentru un grup de britanici. Anglia e socata de cazul lui Gary McLaren. Aflat alaturi de prieteni in Thailanda pentru Revelion, McLaren a fost omorat de artificiile care i-au explodat in fata. Gary a incercat sa lanseze un proiectil in aer,…

- Peste 10.000 de clujeni au participat la focul de artificii organizat de Revelion în Piata Avram Iancu, unde primarul Emil Boc le-a urat celor prezenti “cele rele sa se spele, cele bune sa se adune”. Petrecerea de Revelion a început marti seara la Cluj-Napoca în…

- Andreea Marin a facut marturisiri neașteptate despre petrecerea de Revelion. Vedeta a dezvaluit ce vrea sa faca, alaturi de iubitul ei, in noaptea dintre ani. Ea a spus ca va sta acasa cu iubitul ei, Adrian Brancoveanu. Cei doi vor aștepta ca rudele sa le treaca pragul. Andreea Marin, marturisiri neașteptate…

- Totul s-a petrecut la Constanța. Șoferul nu oprise la semnalul agenților, așa ca aceștia l-au urmarit și au facut uz de arme. Unul dintre pasageri a fost impușcat, insa ceilalți pasageri au reușit sa fuga.

- Paisprezece credinciosi, printre care si copii, au fost ucisi duminica intr-un atac asupra unei biserici protestante din Hantoukoura, in timpul unei slujbe religioase, in regiunea de est din Burkina Faso.

- 13 militari francezi din forța ”Barkhane” din Mali au murit intr-un accident aviatic, in timpul unei misiuni impotriva jihadiștilor, a anunțat marți dimineața președinția franceza. Cei 13 militari au fost gasiți morți dupa ce doua elicoptere in care se aflau au intrat in coliziune din motive necunoscute,…

- O adolescenta din Argenntina a murit in ziua in care a avut petrecerea de 15 ani. Acesta s-a lovit de un geam, cioburile provocandu-i hemoragie, informneaza debate.com.mx. Tragedia a avut loc in localitatea Puerto Esperanza. Era o zi importanta din viața Yulianei Gabriela, care implinea 15 ani. Familia…