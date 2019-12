Stiri pe aceeasi tema

- Un deținut din Penitenciarul Giurgiu a murit, in prima zi de Craciun, dupa ce a avut o incaierare cu un coleg de celula, ambii inchiși in regim de maxima siguranța. Barbatul a murit in baie, in urma unei lovituri, iar agresorul se afla la spital, urmand a fi efectuate cercetari cerute de ANP.Miercuri,…

- Deținuții din penitenciarele ANP vor participa la diferite activitați artistice și caritabile in zilele de Craciun și vor primi mancare tradiționala precum friptura de porc, piure, ciorba, sarmale cu mamaliguța, cozonac și prajituri. 78 de deținuți au primit permisiunea sa mearga de Craciun acasa. „Avand…

- Administratia Nationala a Penitenciarelor (ANP) a anuntat, prin intermediul unui comunicat, ca astazi face verificari la penitenciarele Mioveni, Gaesti, Bucuresti-Rahova si Bucuresti-Jilava pentru a controla mai multe aspecte ale derularii activitatii cotidiene. La Penitenciarul Rahova este incarcerat…

- Directorul Penitenciarului Constanta Poarta Alba, Petrica Banuta, a solicitat incetarea imputernicirii, incepand cu data de 16 decembrie, informeaza Administratia Nationala a Penitenciarelor, intr un comunicat postat pe pagina oficiala de internet a ANP. 39; 39;In urma analizei efectuate la nivelul…

- Desi este nominalizat printre judetele cu cele mai multe incidente electorale, in Giurgiu au fost inregistrate cinci astfel de situatii, potrivit datelor MAI. In ceea ce priveste prezenta la urne, cu o jumatate de ora inainte de finalul procesului de votare, procentul era de peste 51% – peste media…

- Un politist de penitenciare aflat in serviciu, angajat al Penitenciarului Arad, a fost gasit impușcat duminica. Cel mai probabil, barbatul s-a sinucis, dar politistii au deschis o ancheta. UPDATE: Parchetul de pe langa Tribunalul Arad a preluat cazul politistului gasit impuscat in Penitenciarul Arad,…