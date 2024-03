Stiri pe aceeasi tema

- Problema supra-aglomerarii din sistemul penitenciar ar putea fi solutionata la sfarsitul anului, a declarat, luni, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. „In perioada 2021 – 2023, (…) capacitatea fizica a sistemului penitenciar a fost marita cu 2.000 de…

- Cate milioane de euro a platit statul roman, foștilor deținuți care au caștigat despagubiri la CEDO. Ce suma au primit, in medie Directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin, a dezvaluit cat a platit statul roman, foștilor deținuți care au castigat despagubiri…

- Politistii de penitenciare au transmis vineri, 8 martie, ca „se simt trasi pe sfoara” de premierul Marcel Ciolacu in privința achitarii banilor restanți și au cerut o intalnire cat mai rapida cu ministrul justitiei, Alina Gorghiu, inainte de a declanșa proteste.„Politistii de penitenciare se simt trasi…

- Fostul ministru al Dezvoltarii, Elena Udrea, a facut ieri o serie de acuzații grave la adresa șefului Administrației Naționale a Penitenciarelor, Dan Halchin, susținand ca acesta ignora recomandarea Avocatului Poporului privind respectarea dreptului copiilor de a ține in permanența legatura cu parinții…

- Incendiul a izbucnit in dimineața zilei de vineri, 26 ianuarie, in jurul orei 6.00, in camera serverelor din cladirea administrativa a Penitenciarului Jilava, a declarat, pentru Agerpres, directorul general al Administratiei Nationale a Penitenciarelor (ANP), Dan Halchin. Totul s-a intamplat din cauza…

