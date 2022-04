Stiri pe aceeasi tema

- Adaptarea la schimbarile climatice este esențiala pentru viitorul agriculturii din Romania, condițiile meteorologice extreme afectand resursele de apa necesare pentru irigații, practicile de adapare a animalelor, prelucrarea produselor agricole, precum...

- Starea de vegetatie a culturilor agricole infiintate in judetul Tulcea in toamna anului trecut este buna, a declarat, pentru AGERPRES, directoarea Directiei Agricole Judetene (DAJ), Maria Mahu, care a adaugat insa ca lipsa precipitatiilor ameninta plantele.In toamna anului trecut, in judet s-a insamantat…

- Unul dintre cei mai feroci cavaleri ai Apocalipsei este printre noi dintotdeauna. In pofida eforturilor de a eradica foametea, numarul oamenilor flamanzi este in continuare foarte mare, iar lupta impotriva foametei este fragila și condiționata de tot felul de factori. O dovada in acest sens este ca,…

- Un jurnalist de la New York Times a fost ucis in apropiere de Kiev, afirma șeful poliției din regiune, potrivit Hotnews . Jurnalistul video Brent Renaud, in varsta de 51 de ani, a fost impușcat cand forțele ruse au deschis focul asupra unei mașini in apropiere de Irpin. Un alt jurnalist care se afla…

- Industria alimentara din Europa si Africa va fi ”profund destabilizata” de razboiul din Ucraina, a avertizat presedintele francez, Emmanuel Macron, vineri, intr-o conferinta de presa la Versailles, relateaza CNN. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Industria alimentara din Europa si Africa va fi ”profund destabilizata” de razboiul din Ucraina, a avertizat presedintele francez, Emmanuel Macron, vineri, intr-o conferinta de presa la Versailles, relateaza CNN.

- Compania americana anunta ca a trimis scrisori catre autoritatile din Polonia, Romania, Ungaria si Germania (urmand sa faca acelasi lucru si in cazul altor tari europene), cu care vrea sa coopereze in scopul gazduirii refugiatilor. Proiectul se deruleaza prin intermediul nonprofitului Airbnb.org, care…

- Furtunile tropicale care au lovit estul Africii s-au soldat cu cel putin 18 morti în Mozambic. Iar în urma tragediei, alte circa 50 de persoane au murit în urma ploilor abundente si a vântului puternic din Madagascar. În urma situației catastrofale, peste 130…