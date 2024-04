Conform unui nou raport, Europa va trebui sa investeasca 800 de miliarde de euro pana in 2030 numai in infrastructura sa energetica pentru a indeplini obiectivele climatice. Dar infrastructura funcționeaza – de ce ar avea nevoie de astfel de obiective? Ca sa fie dezmembrata pe altarul ecologiei? Masa Rotunda Europeana pentru Industrie(ERT), un influent grup […] The post Trilioane de euro pentru obiective nerealiste. Isteria climatica amenința securitatea energetica a Europei first appeared on Ziarul National .