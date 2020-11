Stiri pe aceeasi tema

- La sediul DIICOT din Craiova vor fi aduse pentru audieri 18 persoane, iar printre ele, conform mai multor surse, ar fi si Alex Bodi. Liderul gruparii pare sa fie Adrian Tamplaru, nasul lui Bodi, unul dintre cei mai periculosi interlopi din Romania.

- Veste bomba in showbiz! Alex Bodi s-a afișat in public cu amanta sa! Fostul iubit al Biancai Dragușanu ducea o relație in secret inca din februarie, dar a negat mereu. Acum totul a ieșit la iveala!

- Nici nu s-a desparțit bine de Alex Bodi, ca Bianca Dragușanu a și plecat din țara. Vedeta a plecat din Romania tocmai in Dubai. Iata care este misterul plecarii sale. Cu cine s-a intalnit Bianca Dragușanu in Dubai Ne-am convins cu toții ca viața amoroasa a Biancai Dragușanu este una tumultoasa, presarata…

- Anunțul divorțului dintre Pepe și Raluca a zguduit showbiz-ul romanesc! Paparazzii Spynews.ro au fost pe faza și au surprins imagini exclusive cu soția artistului, in timp ce se... muta! Se pare ca frumoasa bruneta și-a gasit deja liniștea in brațele altcuiva.

- Gigi Becali, unul din cei mai pitorești antreprenori din Romania, este cunoscut pentru evenimentele de caritate facute in public. Și de data asta Gigi Becali a decis sa ajute sarmanii veniți in fața casei sale din centrul Capitalei. Cu toate riscurile pandemiei in care ne afla, Becali a facut o baie…

- Vedeta se afla cu fetița ei si cu cea a lui Alex Bodi la salon si astepta sa-i vina randul cand i-au ajuns la urechi noile stiri. Binanca face trimitere la ”divele” din showbiz-ul romanesc care s-au provocat una pe cealalta sa-și dea unghiile cu gel jos, ca un fel de protest! ”Aici, la salon,…

- In timp ce unele universitati tin caminele studentesti inchise, altele au ales alte solutii nu chiar convenabile pentru studenți. Campusurile universitare din Bucuresti au redus numarul locurilor si au dublat preturile. In caminele Universitatii din Bucuresti si ale Universitatii Nationale de Arte,in…

- Cand vine vorba despre extreme, Nelu Bud e cap de lista! Fostul soț al Corinei s-a transformat radical și ne-a șocat pe toți! Ce schimbare de look și-a facut afaceristul? Paparazzii Spynews.ro, cel mai tare site de știri mondene din Romania, l-au dat de ”gol”!