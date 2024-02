Imagini uluitoare, în România. Un avion de pasageri, pe străzile din Bucureşti, printre maşini! (VIDEO) S-au derulat scene uluitoare, vineri seara, pe strazile din Bucuresti! Un avion de pasageri și-a facut apariția printre mașini, tractat pe o platforma. Aeronava scoasa din uz a plecat de pe aeroportul Baneasa, unde a stat in ultimii ani, cu destinația Clinceni. Avionul va deveni casa de vacanta Proprietarul are planuri mari cu achiziția sa: […] The post Imagini uluitoare, in Romania. Un avion de pasageri, pe strazile din Bucuresti, printre masini! (VIDEO) first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

