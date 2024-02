Avion surprins pe străzile din capitală (VIDEO) Mai mulți bucureșteni care se aflau in trafic au fost surprinși de apariția neobișnuita a unui avion de pasageri care era tractat de o platforma. Se pare ca, aeronava scoasa din uz a plecat de pe aeroportul Baneasa, unde a stat in ultimii ani, cu destinația Clinceni. Dupa mai mulți ani in care a stat doar la sol, aceasta va urma sa fie transformata intr-o casa de vacanța. Din imaginile surprinse de catre participanții la trafic se poate observa ca acest avion nu mai are aripi. Avionul care se afla pe platforma este un McDonnel Douglas MD83, care are o lungime de 45 de metri. In perioada 1989-2010,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

