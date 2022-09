Stiri pe aceeasi tema

- Aseara, 06 septembrie, la ora 20.50, polițiștii Biroului Rutier Baia Mare, au intervenit la un accident rutier produs pe strada Republicii din Satu Nou de Jos. La fața locului, polițiștii au constatat faptul ca, un autoturism condus de catre un baimarean de 52 de ani, nu a pastrat distanța fața de un…

- Continue reading Dezastru la sesiunea de toamna a examenului de bacalaureat, in Cluj – doar 1 din 3 candidați au obținut medii de trecere, inainte de contestații, din promoțiile anterioare doar 1 din 4 at Info real.

- Continue reading EXCLUSIV. Trei foști jucatori de la CFR, FCSB și Craiova analizeaza meciurile romanilor in Conference. „Se califica doar CFR Cluj!” vs. „O sa avem trei echipe in grupe!” at Info real.

- Continue reading Apel lansat de 12 decani ai facultaților filologice și umaniste din București, Cluj, Brașov, Sibiu, Timișoara și Craiova: Limba și literatura romana trebuie sa fie proba distincta la Bacalaureat, in proiectul legii educației at Info real.

- Continue reading EXCLUSIV. ”Animalul” e in contact cu U Cluj și ar vrea sa revina in Liga 1: ”M-a sunat un agent sa ma intrebe daca sunt disponibil sa ma intorc in Romania” at Info real.

- Continue reading Mai mulți șoferi au fost depistați cu viteze de peste 200 km/h pe autostrada in Cluj, mulți erau incepatori, zeci au fost amendați, 14 au ramas fara permis in 2 zile at Info real.

- Continue reading Economiștii FSEGA – UBB Cluj: PIB-ul Romaniei depașește cu 8,2% nivelul PIB-ului de dinaintea izbucnirii pandemiei, dar situația economica actuala este una foarte delicata, cu inflație record, deficit mare și costuri de trai apasatoare at Info real.

- Astazi, 12 august 2022, s-a dat startul la Campia Turzii Summer Fest și Targ produs de Cluj, in Parcul Municipal Berc. Evenimente care au loc pana luni inclusiv, intre orele 12:00 și 23:00. Multa lume s-a intrebat care este diferența dintre Zilele Municipiului Campia Turzii și Summer Fest, evenimente…