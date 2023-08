24 de arme au fost descoperite de polițiști la un barbat de 58 de ani din Timișoara. Politistii Serviciului Arme, Explozivi si Substante Periculoase din cadrul Inspectoratului de Politie Judetean Timis au descoperit zeci de arme letale si neletale in timpul unei perchezitii domiciliare efectuate marti, in Timisoara, la un barbat de 58 de ani, intr-un dosar penal privind nerespectarea regimului armelor si munitiilor. In urma desfasurarii activitatilor, politistii au descoperit si ridicat, in vederea confiscarii si continuarii cercetarilor, noua arme letale lungi de vanatoare, 12 arme scurte letale,…