Cățeluși abandonați în câmp, lângă Timișoara, salvați de polițiști (foto) Polițiștii timișeni s-au implicat, la finalul sapamanii trecute, in salvarea a nu mai puțin de 14 cațeluși abandonați in camp langa Sacalaz localitate invecinata cu Timișoara. „La data de 22 martie, datorita eforturilor și implicarii polițiștilor din cadrul Inspectoratului de Poliție Județean Timiș – Biroul pentru Protecția Animalelor, in colaborare cu cetațenii iubitori de animale, […] Articolul Cațeluși abandonați in camp, langa Timișoara, salvați de polițiști (foto) a aparut prima oara pe PRESSALERT.ro . Citeste articolul mai departe pe pressalert.ro…

Sursa articol si foto: pressalert.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Polițiștii timișeni de la Biroul pentru Protecția Animalelor, alaturi de cațiva oameni care iubesc animalele, au reușit sa salveze 14 cațeluși abandonați in camp in apropiere de comuna Sacalaz.

