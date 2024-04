Câini cu urechile şi cozile tăiate, descoperiți de polițiști, la un bărbat din comuna Lisa Un barbat din comuna Lisa care avea peste 35 de caini este cercetat penal, dupa ce polițiștii au gasit la el 8 caini cu urechile și cozile taiate. Polițiștii din județul Brașov au fost in control la un barbat care deține peste 35 de caini, iar in urma verificarilor au descoperit 8 caini cu urechile și cozile taiate. Protecția Animalelor efectueaza cercetari in cadrul unui dosar penal , pe care l-au deschis dupa ce au identificat mai multe exemplare canine care ar fi suferit intervenții chirurgicale destinate modificarii aspectului sau in alte scopuri necurative. La data de 04 aprilie a.c. polițiștii… Citeste articolul mai departe pe newsbv.ro…

Sursa articol si foto: newsbv.ro

