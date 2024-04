Stiri pe aceeasi tema

- Abdulkadir Cam, cetațeanul turc de 64 de ani, acuzat ca a omorat o femeie al carei cadavru a fost gasit saptamana trecuta pe un camp la marginea autostrazii A1, in Dambovița, a fost reținut pentru 24 de ore, au declarat vineri, 12 aprilie, surse apropiate anchetei pentru Libertatea.Anchetatorii au luat…

- Descoperire șocanta in Craiova! Trupul neinsuflețit al unui barbat a fost gasit in Craiova, in apropiere de Balta Craiovița. Polițiștii au intervenit in urma unei sesizari, iar ceea ce au gasit la fața locului i-a surprins. Cadavrul avea mai multe rani și leziuni pe corp.

- Descoperire macabra la Timișoara. La data de 19 martie a.c., in jurul orei 19:00, polițiștii Secției 1 Timișoara au fost sesizați de catre o femeie cu privire la faptul ca de mai multe zile nu poate lua legatura cu fiica sa. Polițiștii s-au deplasat de urgența la fața locului, unde au constatat faptul…

- Scandal monstru astazi pe o strada din Timișoara. Doi vecini s-au luat la bataie iar unul dintre ei și-a aruncat centrala termica pe mașina celuilalt. Astazi, in jurul orei 19:40, polițiștii Secției 3 Timișoara au fost sesizați cu privire la faptul ca, pe strada Bujorilor din Timișoara, a avut loc…

- Caz șocant intr-o casa. Au fost gasite ramașițele umane a 30 de persoane și cadavrul unei femei de 30 de ani. Un barbat care a inchiriat locuința a ținut acolo trupul neinsuflețit timp de doi ani. Polițiștii au fost ingroziți de ce au gasit in interior.