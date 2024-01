Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii au avut un șoc, dupa ce au forat o gaura de aproape un kilometru, in gheața din Arctica. Sub stratul compact de gheața cunoscut sub numele de Filchner-Ronne, oamenii de știința au identificat o varietate mare de viețuitoare, conform publicației New Scientist.Contrar așteptarilor, in…

- Cercetatori de la Institutul Hubrecht din Olanda au produs primul model organoid al conjunctivei umane, tesutul implicat in producerea lacrimilor. Cu ajutorul noului model, cercetatorii au descoperit un nou tip de celule in acest tesut - celule „tuft / smoc” - și intrevad deja o serie de aplicabilitați…

- Fabrica din Timișoara deținuta de un puternic grup german din domeniul automotive este prima care va beneficia de susținere intr-un proiect pilot de dotare cu panouri solare in vederea producției de energie electrica. Acestea vor produce aproximativ 930 de megawatti anual. Astfel, ContiTech a instalat…

- S.C. Vital S.A. anunța utilizatorii din Cartierele Firiza și Ferneziu – Lunci, ca urmare a lipsei de alimentare cu energie electrica a stațiilor de tratare Blidari și Microuzina Ferneziu, nu poate asigura alimentarea cu apa in aceste cartiere. In masura in care S.C. Electrica S.A. rezova avariile pe…

- Cercetatorii au anunțat despre o descoperire șocanta - pe cinci continente au fost gasite pietre alcatuite din plastic. Noile pietre sint o combinație uimitoare de minerale și polimeri de plastic, formați din deșeuri create de oameni și presați impreuna. Se pare ca pietrele din plastic au fost gasite…

- Israelul, descoperire epocala: arheologii au gasit dovezi ale producerii de arme in masa in urma cu 7.200 de aniArheologii israelieni au descoperit dovezi ale unei productii de arme de razboi pe scara larga in aceasta regiune a lumii, care dateaza din urma cu 7.200 de ani, a anuntat intr-un comunicat…

- La aceasta concluzie au ajuns cercetatorii europeni urmarind durata de viata a apicultorilor, mari consumatori de miere, cu o durata de viata mai mare decat semenii lor, scrie Click!. Alimentul-medicament: Ce se intampla in corpul tau daca mananci miere in fiecare zi? Analizand acest aspect, specialistii…

- Oamenii de știința de la Institutul de Tehnologie din California și Instituția oceanografica Woods Hole (WHOI) au facut o descoperire care confirma scurgerea nucleului Pamintului. Cercetatorii au descoperit niveluri neobișnuit de ridicate ale izotopului de heliu in fluxurile de lava de pe insula Baffin…