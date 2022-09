Stiri pe aceeasi tema

- Cercetatorii spun ca au descoperit modul in care poluarea aerului duce la apariția cancerului, o descoperire care va schimba complet modul in care ințelegem cum apar tumorile, scrie BBC. Echipa de la Institutul Francis Crick din Londra a aratat ca, in loc sa provoace daune, poluarea aerului trezește…

- Traficul rutier este restrictionat pe prima banda si pe banda de urgenta ale Autostrazii A1 Sibiu – Deva, in dreptul localitatii Saliste, judetul Sibiu, din cauza unei gropi aparute in carosabil. Mai multi soferi au reclamat faptul ca si-au avariat masinile inainte ca zona sa fie semnalizata, transmite…

- La ZSL London Zoo, cel mai vechi parc zoologic din lume deschis in scopuri de cercetare, inființat in 1828, in spațiul destinat crocodilului siamez, specie aflata pe cale de dispariție, a fost pusa o geanta din piele de crocodil. Maimuțele, pinguinii și leii sunt doar cateva dintre animalele pe care…

- Din mai si pana in prezent, peste 10.000 de beneficiari ai programului Prima Casa au cerut trecerea de la ROBOR la IRCC, din cauza modului de calcul al dobanzilor in funcție de ROBOR, care a ajuns la peste 7,97%. Aproximativ 9300 de solicitari sunt deja aprobate, in timp ce aproximativ 800 sunt in lucru…

- Oamenii de stiinta din Marea Britanie anunța ca au identificat cauza probabila a unui focar recent de boala hepatica misterioasa care afecteaza copiii mici din intreaga lume, transmite CNBC. In studiile publicate marti, doua echipe de cercetare de la University College London si de la University of…

- Societatea comerciala Hidro Prahova, cel mai mare furnizor de apa din judetul Prahova, anunta ca in doua orase in care livrarea apei potabile se facea in baza unui program, robinetele fiind inchise pe timp de noapte, sunt intreruperi privind furnizarea apei in anumite intervale orare si pe timp de zi.…

- Asociatia Cultivatorilor de Cereale si Plante Tehnice (ACCPT) Vrancea a inaintat un memoriu catre autoritatile publice locale si centrale privind necesitatea urgenta de a declara judetul zona calamitata de seceta. Fermierii spun ca au pierderi in unele cazuri si de peste 1.000 lei la hectar, multe exploatatii…