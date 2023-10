Stiri pe aceeasi tema

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale Timis, sub supravegherea procurorilor din cadrul Parchetului de pe langa Judecatoria Timisoara, efectueaza 14 perchezitii domiciliare in judetele Timis, Brasov, Dambovita, Gorj, Mehedinti, Ilfov si in Bucuresti, intr-un dosar penal privind savarsirea…

- Percheziții ale polițiștilor de la Serviciul de Investigații Criminale in Timiș, mai multe județe și București. Oamenii legii au destructurat o rețea de falsificatori care a facut credite pe numele a zeci de persoane. Rețeaua a folosit buletine reale și false și a obținut astfel 233 de credite in valoare…

- Politistii si procurorii fac, miercuri, perchezitii in Bucuresti si in mai multe judete, la persoane suspectate ca au folosit 160 de carti de identitate false si peste 70 de documente reale pentru a contracta credite online, provocand un prejudiciu de peste un milion de lei, informeaza News.ro.”La…

- Politistii au descins in aceasta dimineata in 14 locatii, inclusiv in judetul Timis, unde zece persoane vor fi conduse la sediul IPJ pentru audiere in cadrul unui dosar penal pentru inșelaciune, fals informatic, fals material in inscrisuri oficiale și uz de fals. Politistii Serviciului de Investigații…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unui barbat, de 68 de ani, disparut de pe raza municipiului Lugoj, judetul Timis. „In data de 4 octombrie, Florescu Doru, ar fi plecat voluntar de la domiciliul sau, din municipiul Lugoj, strada Aleea Brazilor,…

- Polițiștii il cauta pe Alexandru-Gabriel Dorobanțu, un minor in varsta de 14 ani, disparut pe 1 iulie din Centrul de Plasament din Checea, județul Timiș. Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii minorului, care in data de 1 iulie 2023, in jurul orei…

- Politistii Serviciului de Investigatii Criminale efectueaza verificari in vederea depistarii unei persoane, in varsta de 34 de ani, plecata din Spitalul de Psihiatrie Gataia, județul Timiș. In data de 30 iulie, in jurul orei 22:20, MARANU MARIUS – CATALIN a plecat, fara a avea bilet de voie de la Spitalul…