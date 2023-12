Descinderi în București și Ilfov. Dosar cu amănunte cutremurătoare Politistii fac, miercuri, 6 decembrie, perchezitii in Bucuesti si in judetul Ilfov, intr-un dosar lipsire de libertate in mod ilegal si inselaciune. Vizați de suspiciunile anchetatorilor sunt mai mulți indivizi care identificau persoane varstnice care nu au moștenitori și incercau sa le ia averile. Batranii ar fi fost plasați intr-un imobil in condiții improprii, sub […] The post Descinderi in București și Ilfov. Dosar cu amanunte cutremuratoare first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

