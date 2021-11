Deschideți în curând un centru modern pentru manichiuri și pedichiuri? Daca ați decis sa deschideți in viitorul apropiat un centru modern pentru manichiuri și pedichiuri, aveți nevoie in mod cert de recomandari importante. Nu doar din cauza concurenței ci mai ales pentru a pune la dispoziția clienților dumneavoastra cele mai bune produse și cele mai profesionale servicii de infrumusețare. Everin.ro – un furnizor important de produse profesionale in Romania Everin.ro este un important producator de produse profesionale pentru manichiuri și pedichiuri moderne. Este o companie și o marca deja cunoscuta in foarte multe țari din Europa și din intreaga lume. Din fericire,… Citeste articolul mai departe pe ampress.ro…

Sursa articol si foto: ampress.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Premierul Ciuca vrea adoptarea legii privind certificatul de vaccinare pentru angajați cat mai curand! Votul pe certificatul de vaccinare pentru angajați nu vede insa lumina zilei nici in aceasta saptamana. Marile partide se cearta in continuare pe impactul bugetar și pe testarea angajaților. In tot…

- VIDEO| START la cea mai mare investiție imobiliara din Europa: Legea Romexpo a trecut de Senat cu 81 de voturi VIDEO| START la cea mai mare investiție imobiliara din Europa: Legea Romexpo a trecut de Senat cu 81 de voturi Senatorii PNL-PSD-UDMR au votat, miercuri, in plenul Senatului, proiectul de lege…

- Oficialii Organizatiei Mondiale a Sanatatii (OMS) care se afla in Romania pentru a analiza situatia provocata de pandemia de COVID-19 subliniaza importanta testarii si introducerii in sistem a persoanelor infectate, considerand foarte importanta implicarea medicilor de la toate nivelurile, potrivit…

- In timp ce, in trecut, anumite alimente, cum ar fi cafeaua, ciocolata și condimentele, erau produse de lux, astazi aceste alimente sunt produse de baza in supermarketuri in multe țari dezvoltate. Schimbarile climatice ar putea modifica din nou aceasta situație in urmatoarele decenii, scrie BBC.…

- AMD a anunțat astazi deschiderea unui nou Centru de Design in Romania. Situat in Iași, noul centru de proiectare AMD va angaja o echipa de ingineri axata pe dezvoltarea de soluții hardware, dar și a celor software, in centrul acestora fiind principalele soluții de calcul performante ale companiei. „Suntem…

- Social democratii germani au obtinut majoritatea voturilor în alegerile nationale, care au avut loc duminica, impunându-se la limita în fata coalitiei de centru-dreapta a Angelei Merkel în cursa care în care va fi decis cine îi va urma în functia de cancelar…

- Opozitia de stanga norvegiana, condusa de laburistul Jonas Gahr Store, a castigat alegerile legislative, dominate de soarta activitatilor petroliere din tara. Potrivit AFP, cele cinci partide de opozitie ar urma sa castige 104 din cele 169 de locuri din Storting, Parlamentul unicameral de la Oslo, suficient…

- Prețurile licitației de ceai au revenit peste valoarea de doi dolari dupa o perioada slaba de șase luni, cand in iulie 2021 a atins un minim istoric. Ce se va petrece, in curand, cu ceaiurile calde. Toți oamenii trebuie sa știe asta. Ce se intampla cu producția globala de ceaiuri calde Un kilogram de…