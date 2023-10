Stiri pe aceeasi tema

- LA SARMALE, INAINTE!… Vasluiul a devenit de mai bine de o saptamana ortocentrul spagii din Romania, dupa ce Dumitru Buzatu a fost prins cu ditamai mita in deja celebra geanta maro, insa viata merge inainte! La Husi, de pilda, s-a mers mai prudent si s-a mizat pe o mita electorala, camuflata cu mai multa…

- UDMR nu va semna o moțiune de cenzura, deoarece Guvernul a acceptat dorințele Uniunii, a declarat Kelemen Hunor inainte ca guvernul sa-și angajeze raspunderea in fața Parlamentului.Liderul UDMR a susținut ca a primit „sugestii” de la PNL sa semneze moțiunea de cenzura, dar nu a fost convins ca demersul…

- GRIJA MARE…Imediat ce a explodat vestea cu Buzatu in catuse, presedintele PSD Marcel Ciolacu a decis in mare graba eliminarea lui Buzatu dar si nominalizarea unui presedinte provizoriu in ideea ca luptele interne sa nu duca organizatia la un scor derizoriu in alegeri. Avea toate motivele sa fie ingrijorat…

- Presedintele francez Emmanuel Macron a fost huiduit si fluierat de publicul de pe Stade de France, vineri, in timpul discursului sau din deschiderea Cupei Mondiale de rugby, potrivit News.ro. La cateva momente dupa spectacolul de deschidere, Emmanuel Macron a ajuns la pupitru alaturi de presedintele…

- Presedintele USR, Catalin Drula, afirma ca Legea responsabilitatii fiscal-bugetare este incalcata de 21 de zile, deoarece Guvernul nu a publicat raportul semestrial cu privire la situatia economica si bugetara. Acesta sustine ca guvernantilor le este „frica” sa publice „cifrele dezastrului”. Catalin…

- INTREBARI… Apar tot mai multe semne de intrebare legate de cauzele care au condus la prabușirea construcției din lemn de la Podul Inalt, din șantierul Consiliului Județean al proiectului „Ștefan cel Mare, istorie comuna-patrimoniu comun, Soroca-Vaslui”, in valoare de 1,6 milioane de euro. Mulți se intreaba…

- Președinte PNL Braila, deputat Alexandru Popa, lanseaza un atac la adresa lui Mihai Tudose, pe care il acuza ca vede doar raul de la PNL, nu și „strigoii roșii din propria curte social-democrata”. Liderul marcant psd Mihai Tudose simte nevoia sa-și apere președintele, Marcel Ciolacu, de atacurile unor…

- FARA PROBLEME… Beneficiarii centrelor rezidențiale din județul Vaslui se bucura de cele mai bune condiții in caminele unde sunt cazați. Cel puțin asta rezulta din ultima ieșire publica a prim-ministrului Marcel Ciolacu, care joi a cerut schimbarea din funcție a conducerii direcțiilor de asistența sociala…