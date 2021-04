45 de marturii in proces, 3 saptamani de audieri și peste 4 ore de pledoarii finale. Așa a aratat pe scurt procesul polițistului Derek Chauvin, suspectat ca l-a ucis George Floyd in mai 2020.Juriul s-a retras luni pentru a delibera asupra vinovatiei lui Derek Chauvin, politistul alb in varsta de 45 de ani judecat pentru crima, omucidere involuntara si violente voluntare care au dus la moartea lui George Floyd, pe care l-a arestat impreuna cu alti trei agenti pentru o infractiune minora.Timp de noua minute, el si-a tinut genunchiul pe gatul barbatului afro-american, care era intins pe burta si…