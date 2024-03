DERATIZARE – Se pun momeli cu otravă pe străzile din Baia Mare. Grijă la animalele de companie Proprietarii de animale de companie trebuie sa fie atenți in perioada care urmeaza din cauza faptului ca municipalitatea a anunțat demararea unei campanii de deratizare. Cainii și pisicile domestice nu trebuie sa manance momelile cu otrava daca nu vor sa se imbolnaveasca sau chiar sa moara. Serviciul Public Ambient Urban Baia Mare a anunțat ca in perioada 19 martie – 29 martie 2024 (cu posibilitate de prelungire daca situația va impune) desfașoara operațiunea de deratizare impotriva rozatoarelor pe raza municipiului Baia Mare prin amplasarea de stații de intoxicare cu momeala raticida, in cadrul… Citeste articolul mai departe pe ziarmm.ro…

Sursa articol si foto: ziarmm.ro

