Deputatul USR Iulian Bulăi, infectat cu Covid-19: va vota la alegerile parlamentare cu urna mobilă Deputatul USR Iulian Bulai a anunțat ca s-a infectat cu coronavirus și ca va vota cu urna mobila la alegerile parlamentare care vor avea loc duminica, 6 decembrie. “Uneori, de ziua ta primesti si ‘cadouri’ pe care nu ti le-ai dori. Un test pozitiv de COVID-19, de exemplu. Am stiut cu totii mereu ca exista riscuri – mai ales in campanie -, ca fiecare iesire din bula familiala vine cu astfel de riscuri. Imi pare rau ca n-am putut evita infectarea asta (cu fiecare muschi imi pare rau) si m-am testat tocmai ca sa-i pot proteja pe cei din jur. Voi fi in izolare 14 zile. O sa votez, insa: cu urna mobila,… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

