Vicepresedintele Camerei Deputatilor Alexandru Rafila considera ca Planul National de Redresare si Rezilienta (PNRR) ar trebui sa fie dezbatut in Parlament si sa reflecte nevoile de servicii de sanatate din Romania.



"Am trecut printr-o experienta proasta in ceea ce priveste esecul programului de screening al cancerului de col uterin. Doar 12% din femeile din Romania au reusit sa fie screenate in decurs de sase ani. Un esec rasunator as spune. (...) Am avut anul trecut 1.805 femei care au murit de cancer de col uterin. Este clar ca aici lucrurile ar trebui sa se miste si Planul National…