- Datoria mondiala a atins un nivel record de 247.000 de miliarde de dolari in primul trimestru din 2018, in crestere cu 11,1% fata de perioada similara din 2017, conform unei analize publicate de Institutul International pentru Finante (IIF), cel mai mare grup de lobby al sectorului financiar, transmite…

- Bugetul general consolidat, care include atat bugetul de stat, cat si bugetele de pensii si de somaj, a incheiat primele cinci luni cu un deficit de 8,14 miliarde lei, 0,88% din Produsul Intern Brut (PIB), de aproape patru ori mai mare fata de aceeasi perioada a anului trecut, arata datele publicate…

- Propunerea de modificare a Codului de procedura penala a fost adoptata miercuri de Senat, insa votul final apartine Camerei Deputatilor. Toate modificarile la Codul de procedura penala propuse de raportul Comisiei speciale pentru Legile Justitiei, condusa de Florin Iordache, au trecut de Senat. Cele…

- Proiectul de lege privind operatiunile de productie la mare adancime a gazelor din Marea Neagra este departe de a fi lamurit. La ultima sedinta a Comisiei de Industrii si Servicii din Camera Deputatilor, actul normativ a suferit doua modificari esentiale. Schimbarile aduse fac ca Romania sa riste sa-si…

- Ministerul Finantelor a raportat un deficit bugetar de 7,4 miliarde de lei in primele patru luni din 2018, fata de perioada similara a anului trecut, si de 6,05 miliarde de lei in perioada ianuarie – aprilie, raportat la un excedent bugetar de 1,35 miliarde de lei in orimele patru luni din 2017. Legat…

- Deputatul PNL, Bogdan Hutuca a afirmat, luni, ca prin desfiintarea Pilonului II de pensii romanii vor fi trasformati in sclavii statului, urmand ca pensia lor sa depinda de partidul aflat la guvernare si de deciziile luate de politicieni. ''Desfiintarea Pilonului II de pensii reprezinta…

- Deplasarea echipei TVR la concursul Eurovision de la Lisabona a costat 50.000 de euro, la care s-a adaugat suma de 150.000 de euro - taxa de participare, potrivit decontului prezentat marti de Gigel Stirbu, presedintele Comisiei de Cultura din Camera Deputatilor.Deputatul Iulian Bulai a semnalat…