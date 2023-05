Deputat recent exlus din grupul PSD, pe scena protestului AUR

Stiri pe aceeasi tema

- Liderii AUR au inițiat un protest și un marș in București. Protestul a inceput in fața Parlamentului, dar coloana de oameni s-a mișcat in București.Pe scena, alaturi de George Simion, a urcat și deputatul Dumitru Coarna, exclus din grupul PSD din Camera Deputaților. CITESTE SI Sindicaliștii din…

- Deciziile de exmatriculare și suspendare nu sunt rele, ci sunt bune, insa exista o mare obligație: cea a reabilitarii și reinscrierii in sistem, spune Iulian Cristache, președintele Federației Naționale a Parinților (FNP), intr-o postare pe Facebook. Cristache reacționeaza la aprobarea amendamentului…

- Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a prezentat situația de pe front, la un an de la invazia Rusiei in Ucraina. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Relațiile romano-ucrainene s-au tensionat, pe fondul polemicilor legate de Canalul Bastroe. O reacție vis-a-vis de acest subiect a avut și eurodeputatul PMP Eugen Tomac, care considera ca Președintele Klaus Iohannis putea inchide subiectul Bastroe in doar cateva ore, prin discuții directe cu Volodimir…

- Mai multe persoane protesteaza la Chișinau, in fața Parlamentului Republicii Moldova, solicitand demisia președintelui Maia Sandu. Protestatarii scandeaza:””Jos Maia Sandu!”. La fața locului sunt prezente mai multe forte de ordine. Maia Sandu se afla astazi la București, unde se intalnește cu președintele…

- Eurodeputatul Eugen Tomac, liderul PMP, s-a aratat „uimit de lipsa de maturitate de care dau dovada politicienii romani”, in contextul lipsei de reacție de la București in ceea ce privește declarația președintei Maia Sandu despre planul Rusiei pentru destabilizarea Republicii Moldova. Fii…

- Președintele PMP, europarlamentarul Eugen Tomac, susține ca Rusia investește in acțiunile AUR cu scopul de a scadea increderea romanilor in UE și de a consolida un electorat care preia pe nemestecate toate teoriile conspirației lansate de Diana Șoșoaca. Tomac reacționeaza și la acuzația Dianei Șoșoaca…

- Premierul Nicolae Ciuca a efectuat o vizita in Egipt in perioada 4 – 5 februarie 2023, unde s-a intalnit cu președintele și cu premierul Egiptului. Orice vizita de acest gen presupune o pregatire speciala, inclusiv la nivelul Ambasadei Romaniei din țara unde se efectueaza vizita. In cazul actualei vizite,…