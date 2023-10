Stiri pe aceeasi tema

- ”Aflu de la televiziunile de stiri ca ar exista o propunere din partea patronatelor din turism de instituire a unei taxe pentru cetatenii romani care aleg sa-si petreaca concediul in strainatate. Spun public ca in cadrul Ministerului Economiei, Antreprenoriatului si Turismului NU s-a discutat o astfel…

- Politic Senator Danuț Cristescu: Proiect de lege pentru asigurarea accesului gratuit la tratamente stomatologice al copiilor diagnosticați cu tulburari din spectrul autist / Comunicat de presa septembrie 19, 2023 10:29 Am depus un proiect in circuitul legislativ care are ca scop asigurarea accesului…

- Ministrul Digitalizarii, Bogdan Ivan, a avut o serie de intalniri productive cu reprezentanții unor giganți din industria tehnologiei, precum IBM, Amazon și Apple. La intalniri au participat și Marcel Ciolacu, premierul Romaniei, alaturi de ministrul Economiei, Antreprenoriatului și Turismului, Ștefan-Radu…

- Alaturi de Premierul Marcel Ciolacu si ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Stefan-Radu Oprea, am avut o serie de intalniri productive cu reprezentantii unor giganti din industria tehnologiei: IBM, Amazon si Apple. Ca simplu utilizator, am vazut cum tehnologia acestor companii a evoluat…

- Proiectul armei de asalt Beretta ar putea fi implementat la fabrica din Cugir: Ce a declarat ministrul Economiei la Alba Iulia Proiectul armei de asalt Beretta ar putea fi implementat la fabrica din Cugir: Ce a declarat ministrul Economiei la Alba Iulia Aflat intr-o vizita de lucru in Alba, ministrul…

- Ministrul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului nu intelege decizia Damen Holding BV de a anula asocierea cu statul roman privind Santierul Mangalia. Aflat intr-o vizita de lucru in Mures, Stefan-Radu Oprea a susținut: „Din punctul nostru de vedere, Damen nu este intr-o pozitie in care ar avea…

- Electromecanica Ploiesti, filiala a Companiei Nationale Romarm, a semnat cu Raytheon Missiles&Defense o scrisoare de intentie pentru inceperea colaborarii pentru productia in Romania a rachetelor interceptoare SkyCeptor, informeaza Ministerul Economiei, Antreprenoriatului si Turismului (MEAT).Ceremonia…

- Fostul ministrul al Finanțelor, Orlando Teodorovici, se declara total nemulțumit de actualul ministru al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Ștefan Radu Oprea, despre care spune ca este slab pregatit in privința turismului. Mai mult, il considera „groparul” economiei romanești. Orlando Teodorovici…