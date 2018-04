Stiri pe aceeasi tema

- Eurostat a publicat o statistica despre nasterile de copii in Uniunea Europeana in anul 2016. In urma cu doi ani in intreaga Uniune Europeana s-au nascut 5,1 milioane de bebelusi, din care aproape jumatate, 2,4 milioane, au fost adusi pe lume de femei aflate la prima de nastere.

- In luna martie, luna dedicata femeilor, apar o serie de studii dedicate. Cu aceasta ocazie, Institutul Național de Statistica a publicat cateva date referitoare la populația feminina ocupata. Datele arata ca, in ceea ce privește participarea populației la activitatea economica, in trimestrul trei al…

- Probabil cea mai importanta baza de date gestionata de ASF este sistemul CEDAM, care conține istoricul de dauna al tuturor mașinilor asigurate in Romania. Milioane de mașini sunt inregistrate in aceasta baza. Datele inscrise influențeaza semnificativ tarifele platite pentru RCA de șoferii din Romania.…

- Compania aeriana Blue Air, controlata de antreprenori locali, va renunta incepand cu 17 februarie la zborurile pe ruta Timisoara-Iasi-Cluj, conform unui anunt al companiei. „Din cauza frictiunilor create de catre Aeroportul International Traian Vuia din Timisoara suntem nevoiti sa va informam…

- Piata locala de accesorii pentru telefoane mobile a depasit 10 milioane de unitati, in 2017, cele mai cumparate produse din aceasta categorie fiind carcasele, husele, foliile de protectie si husele din categoria fashion, arata o estimare realizata de unul dintre distribuitorii de telefoane, accesorii…

- GapMinder, fond de investitii de capital de risc care vizeaza startup-uri inovatoare din Romania, isi anunta intrarea pe piata locala, cu un buget initial de 26 milioane de euro. Fondul va investi in urmatorii ani in firme aflate in faza de seed sume de pana la 1 milion de euro si, potential, inca 3…

- BUCUREȘTI, 8 ian — Sputnik, Daniel Nistor. Într-un an agricol foarte bun, exporturile de cereale au scazut, iar deficitul comercial la produsele agroalimentare a crescut puternic. România a exportat, în primele noua luni din 2017, o cantitate de 7,87 milioane de…