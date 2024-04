Stiri pe aceeasi tema

- Douazeci si doua de persoane au fost arestate si au fost confiscate masini de lux si vile in cadrul unei anchete europene privind o frauda de aproximativ 600 de milioane de euro afectand planul national de redresare si rezilienta al Italiei, au anuntat joi Parchetul European (Biroul Procurorului Public…

- 23 de mandate de arestare emise. Potrivit poliției financiare italiene, in ancheta sunt implicate mai multe țari europene, printre care Austria, Slovacia și Romania. The post FRAUDA CU FONDURI UE 600 de milioane de euro confiscate in Italia. Sunt implicate companii din Romania first appeared on Informatia…

- Parchetul European a inghețat 14 conturi bancare ale unui reprezentant al unei firme italiene in valoare de 2,4 milioane de euro și a confiscat 18 proprietati ale acestuia din București intr-un dosar referitor la importuri frauduloase de combustibil in Italia, relateaza News.ro. Prejudiciul total estimat…

- In prezent, EPPO are in desfasurare 260 de anchete in Romania, cu un prejudiciu de aproximativ 1,97 miliarde de euro, din care 7 vizeaza fraude privind TVA, prejudiciul fiind evaluat de 55,4 milioane de euro.Un numar de 23 de investigatii in curs au dimensiune transfrontaliera. De asemenea, au fost…

- In prezent, EPPO are in desfasurare 260 de anchete in Romania, cu un prejudiciu de aproximativ 1,97 miliarde de euro, din care 7 vizeaza fraude privind TVA, prejudiciul fiind evaluat de 55,4 milioane de euro.Un numar de 23 de investigatii in curs au dimensiune transfrontaliera. De asemenea, au fost…

- Compania va derula 2 proiecte, in valoare de aproape 182 milioane de lei, din care finantarile europene vor acoperi aproximativ 140 de milioane de lei Lucrarile din judetele Ialomita si Calarasi sunt in beneficiul a circa 11.000 de clienti Ministerul Energiei si compania Retele Electrice Dobrogea parte…

- Suma de 4,8 milioane de lei va fi alocata din Fondul de rezerva pentru acoperirea cheltuielilor legate de intreținerea și activitatea centrelor de plasament temporar pentru persoane refugiate, pentru luna decembrie 2023. O hotarire in acest a fost aprobata de Executiv. Peste doua milioane de lei vor…

- Echipa naționala de polo masculin a Romaniei a fost eliminata in sferturile de finala ale Campionatului European, dupa o infrangere categorica administrata de Spania, scor 24-7. Tricolorii reușisera o calificare la pas in sferturi in fața Georgiei, scor 18-11, dar drumul spre semifinale a fost oprit…