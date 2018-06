Stiri pe aceeasi tema

- Deputatul Gabriela Podașca a depus in Parlament un proiect legislativ care conține aceasta procedura, dar și alte prevederi in beneficiul persoanelor depistate cu autism. Screeningul pentru depistarea precoce a autismului in cazul copiilor cu varsta sub trei ani s-ar putea numara printre procedurile…

- Deputatul neafiliat, Gabriela Podașca, a depus in Parlament un set de propuneri care vizeaza imbunatațirea legislației in domeniul protecției, sprijinirii și integrarii persoanelor cu tulburari de spectru autist și cu tulburari de sanatate mintala asociate. 1 din 100 de persoane la nivel mondial…

- Copiii sub sapte ani ar putea fi exceptati de la plata intretinerii, iar cei cu varsta intre 7 si 14 ani ar putea plati doar jumatate din cheltuieli. Masurile au fost cuprinse intr-un proiect de lege inregistrat la Senat. Un proiect imoral si inaplicabil, spun specialistii din domeniu.

- Un act normativ care modifica OUG 190/2000 privind regimul metalelor pretioase in sensul aplicarii obligatorii a marcii statului pe toate obiectele din metal pretios care vor fi comercializate in Romania a fost adoptat tacit de Senat, in sedinta plenului de luni. Nota de adoptare tacita pentru acest…

- Grupa mica de la gradinița va deveni obligatorie pentru toți copiii pana in 2030, potrivit unui proiect de lege adoptat luni de Senat, in calitate de for decizional al Parlamentului. Anterior, deputații stabilisera ca grupa mare va deveni obligatorie pana in 2020, iar cea mijlocie pana in 2023. Proiectul…

- Parlamentari din tot spectrul politic au depus un proiect de lege, la Senat, care reglementeaza situatiile curente prin care persoanele ce sunt scutite de la coplata si beneficiaza de asigurare fara plata contributiei sa poata avea dreptul legal la servicii de ingrijire medicala inclusiv in situatia…

- Deoarece doua din trei gravide nu se prezinta niciodata la medic, la Senat a fost pus in dezbatere publica un proiect de lege prin care se acorda gratuit, pentru fiecare nou-nascut, produse de imbracaminte si ingrijire. De aceste ajutoare vor beneficia insa doar mamele care se prezinta la consultatiile…

- Un proiect de lege privind infiintarea, in toate cele 8 regiuni ale tarii, a unor centre de tenetie pentru minori a fost depus la Senat, Camera Deputatilor fiind insa forul decizional.Acest proiect de act normativ prevede ca finantarea va fi asigurata 50% de la bugetul de stat, prin Administratia Nationala…