Stiri pe aceeasi tema

- Persoanele care se confrunta cu Covid-ul lung au deficiente de memorie si cognitive masurabile echivalente cu o diferenta de aproximativ sase puncte de IQ, sugereaza un studiu, scrie The Guardian, citat de News.ro. Studiul, care a evaluat peste 140.000 de persoane in vara anului 2022, a aratat ca Covid-19…

- Cancerul tiroidian este o creștere anormala a celulelor tiroidiene ce are potențialul de a se raspandi in alte parți ale corpului. Acesta se dezvolta in momentul in care celulele tiroidiene care formeaza glanda in forma de fluture ce este situata dedesubtul corzilor vocale aduna mutații genetice care…

- In curand, se va da startul lucrarilor de reabilitare energetica a cladirii situate in str. Victoriei, nr. 24 – sediul Primariei Municipiului Pitești, in cadrul unui proiect cu finanțare europeana. In consecința, incepand cu data de 26 februarie 2024, Primaria Municipiului Pitesti va funcționa, pana…

- Chirurgii si oamenii de stiinta au dezvoltat un test de singe pentru cancerul cerebral, in premiera mondiala, care, potrivit expertilor, ar putea revolutiona diagnosticarea, accelera tratamentul si creste rata de supravietuire, informeaza The Guardian. Timp de ani de zile, tumorile cerebrale au fost…

- Premierul Marcel Ciolacu a declarat, intrebat ce transmite Guvernul Romaniei, in contextul afirmatiilor sefului armatei britanice si liderului PPE Manfred Weber care avertizeaza populatia sa se pregateasca de razboi, ca „nu este cazul sa ne pregatim de razboi”. „Nu este cazul sa ne pregatim de razboi”,…

- Chirurgii si oamenii de stiinta au dezvoltat un test de sange pentru cancerul cerebral, in premiera mondiala, care, potrivit expertilor, ar putea revolutiona diagnosticarea, accelera tratamentul si creste rata de supravietuire, informeaza The Guardian, conform news.ro.Timp de ani de zile, tumorile…

- Palestinienii susțin ca Israelul a atacat o tabara de refugiați din centrul Fasiei Gaza: Cel putin 70 de oameni au muritUn atac aerian israelian asupra unei tabere de refugiati din centrul Fasiei Gaza a ucis cel putin 70 de persoane, au declarat oficialii palestinieni din domeniul sanatatii, avertizand…