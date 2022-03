Denis Drăguș a marcat un nou gol în Belgia Denis Draguș (22 de ani) a reușit sa puncteze pentru Standard Liege in partida din etapa #30 contra celor de la Beerschot. Atacantul roman a deschis scorul in confruntarea de pe teren propriu in compania ocupantei ultimei poziții din clasament. Denis Draguș a marcat pentru Standard Liege Denis Draguș a marcat singurul gol al primei reprize. Atacantul roman a deschis scorul in minutul 34, dupa pasa primita de la Raskin. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

Stiri pe aceeasi tema

